شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى اليمن: تشكيل الحكومة بتوافق وطنى يدفع الحوثيين للقبول بحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير السعودية لدى اليمن، أن تشكيل الحكومة اليمنية إنجاز كبير للجميع، متابعا بقوله: "لا نتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون".

أضاف سفير السعودية فى اليمن، فى تصريحات لقناة العربية، أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية، قائلا: "تشكيل الحكومة بتوافق وطنى سيدفع الحوثيين للقبول بحل سياسى، والحكومة اليمنية ستعود خلال أسبوع لعدن فور انتهاء الترتيبات".

وتابع، أن بعض التهجم الشخصى عليه سببه تدخلات خارجية لا تريد استقرار اليمن، مشددا بالقول: " التأخر فى تنفيذ الاتفاق سببه خلافات تم تجاوزها".