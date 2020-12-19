الأمن والآمان سعودياً

إن من أهم العوامل التي تُوفر لأي مجتمع رخاءه وتطوره وازدهاره شعور المنتمين له بالأمن والآمان وأهمية هاذين العاملين تكمن في كونهما بالضرورة يخلقان بيئة صالحة لشحذ الهمم وترسيخ القيم التي من شأنها أن تدفع كافة أبناء وبنات أي مجتمع لحب العمل والعطاء والمشاركة في التنمية والبناء وتعزيز مفاهيم الحب والولاء سواءً لوطنها أو لقيادتها خاصة عند إيمان هذا الشعب بأن قيادته جعلت من أمنه وآمانه هدفها الأسمى والرئيس وقاعدتها الراسخة التي تبني عليها كافة طموحاتها وخططها إدراكاً منها لمدى أهمية شعور وتمتع شعبها بهاذين العاملين.

ولعل أكبر دليل على أهمية وجود الأمن والآمان هو ما عاشته منطقتنا العربية أثناء ما يُسمى ب “الربيع العربي” الذي تمخض عنه لاحقاً كما نعلم فظائع وأهوال تسببت في الكثير من المآسي والآلام في جميع المجتمعات التي تبنته وآمنت بالشعارات والخُطب التي واكبته ممّا يُدلل على أن ذلك “الربيع” في حقيقة الأمر لم يكن سوى أظلم وأحلك “شتاء” حلّ بكل من تبنّاه وآمن به والدليل على ذلك أننا نجد أن معظم من كانوا يؤمنون به أصبحوا الآن

يعضّون أصابع الندم على تبنيهم له وتصديقهم لما صاحبه من ترّهات والأهم من ذلك ندمهم على تفريطهم في أساس نموّ واستقرار كل الدول ألا وهو التمتع بالأمن والآمان والذي أصبح في أعين الكثير منهم حلمٌ بعيد المنال.

إلا أن من رحمة الله ببعض الدول في تلك المرحلة أنها تمكنت من تخطي ذلك الفخّ المظلم وتلافت الوقوع فيه وكانت على رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية حيث شهد الواقع في حينه بتجاهل الغالبية العظمى من شعب هذا البلد لتلك الشعارات الزائفة والخُطب الكاذبة وشهد أيضاً بتمسكها الشديد بولائها لقيادتها والتزامها التام ببيعتها الشرعية لها رغم كثافة المحاولات الشيطانية الرامية للتأثير عليهم وحثّهم على أن يحذو حذو شعوب الدول التي وقعت في شراك تلك الشعارات والخُطب؛ شعارات وخُطب كانت وظيفتها الوحيدة دغدغة مشاعر الناس والتلاعب بعقولهم خدمةً لهدفها الحقيقي المتمثل في تمكين أصحابها من السيطرة على مقدرات تلك الدول وتوظيف تلك المقدرات لما يخدم أجنداتهم.

وللتركيز أكثر على محور هذا المقال الذي يتحدث عن مدى انتشار الأمن والآمان وحقيقة وجوده وترسّخه في المملكة العربية السعودية فلنمعن النظر قليلاً على واقع هذه الدولة وكيف أنها تعيش هذه الأيام تنمية وتطور مذهل في مختلف الصُعد وكيف أيضاً أن أبنائها وبناتها يتمتعون بالكثير من الفرص المعيشية التي لا تحلم باليسير منها الكثير من مجتمعات الدول المجاورة الأمر الذي لم يكن له أن يكون لولا تمتع الشعب السعودي بعاملي الأمن والآمان اللذان جلب وجودهما له الخير من كل جانب كما أن وجود هاذين العاملين فيه أسهم أيضاً في منح الشعب السعودي ثقة كبيرة في نفسه وفي ولاة أمره وأيضاً في قدرته على تحقيق كافة آماله وطموحاته.

أخيراً إن ما يجب أن يعلمه الجميع وخاصة الدول التي لازالت في مأمن من خطر بعض التوجهات الفكرية والسياسية التي لم تُخلّف في الدول التي تأثرت بها إلا الدمار والخوف والقتل والتشريد؛ أن هنالك ركائز أساسية متى ما تم التفريط فيها من قِبَل أي مجتمع فإن حياة أفراد هذا المجتمع ستنقلب إلى شرٌ مستطير وواقع بغيض يهلك الحرث والنسل وأهم هذه الركائز هي ركيزة الشعور بالأمن والآمان والتي كما أسلفت وكما يبرهن الواقع المعاصر أنها متى ما تواجدت في أي مجتمع فإنها كفيلة بتوفير أرضية خصبة للتطور والإستقرار فيه ومتى ما فُقدت في أي مجتمع فإن الخراب والدمار هو مصيره المحتوم.

كتبه: احمد بني قيس