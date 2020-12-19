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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح سبوتنيك الروسي يهنئ لقاح مودرنا الأمريكي على النجاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هنأ حساب لقاح "سبوتنيك "V الروسي المضاد لفيروس كورونا شركة "مودرنا" الأمريكية للأدوية باعتماد لقاحها رسميا في الولايات المتحدة.
وبحسب ما أورده موقع "آر تى" الروسى اليوم" هنأ حساب "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) اليوم السبت الشركة الأمريكية بمصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد الفيروس التاجي".
وأضاف حساب لقاح سبوتنيك: "العالم في حاجة إلى محفظة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمكافحة كوفيد-19".
وأصبح لقاح "مودرنا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تعتمده الحكومة الأمريكية، بعد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية
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