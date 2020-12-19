الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات الشتوية للضعفاء في إيطاليا

و تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج كسوة الشتاء للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم. الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وفقا لوكالة"وام" الإماراتية.

وشارك في توزيع المساعدات على المستفيدين في نابولي، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات لدى إيطاليا، أحمد الملا، ورئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي، ريكاردو مونتي ومدير جمعية سانت ايجيديو الخيرية، البروفسور ماركو روسي.

حيث ثمن ريكاردو مونتي، مبادرة الإمارات بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكدا أن هذه اللفتة الكريمة من الإمارات "تجسد مشاعر التضامن بين البلدين".

كما توجه بالشكر لحمدان بن زايد آل نهيان، على توجيهاته بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنيا "الخير والسلام لدولة الإمارات قيادة وشعبا".

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ومن جهته توجه البروفسور ماركو روسي، بخالص شكره للإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه المساعدة .

وقال: إن "هذه المساعدات دليل آخر على الاهتمام الكبير التي توليه حكومة وشعب دولة الإمارات الصديقة لشعبنا وتعبيرا عن روح الصداقة القائمة بين البلدين".

وكان حمدان بن زايد آل نهيان، قد وجه مؤخرا بتوفير المساعدات الشتوية لحوالي 15 ألف أسرة في إيطاليا وجمهوريتي سان مارينو ومقدونيا.

وقامت هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع سفارة الدولة في روما بتوزيع الدفعة الأولى في الأيام الماضية في العاصمة الايطالية. ويتواصل خلال الأيام القادمة برنامج توزيع المساعدات الشتوية على المستهدفين في مدينتي أسيزي وميلانو، إضافة الى جمهوريتي سان مارينو و مقدونيا.