مصر تحسم الجدل حول إلغاء احتفالات رأس السنة بسبب كورونا

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كما دعا إلى "التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات".
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار، جددت تحذيراتها لغرفة المنشآت السياحية بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وإغلاق المطاعم والكافتيريات السياحية طبقا للمواعيد المحددة من مجلس الوزراء، مؤكدة استمرار إغلاق والملاهي الليلية لحين صدور قرار من وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، في ضوء الإجراءات التي ستتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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