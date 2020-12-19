مصر.. وفاة رئيس مكافحة العدوى في محافظة كفر الشيخ بفيروس كورونا

وبحسب موقع الوطن نيوز فقد أكد المصدر وفاة الدكتور سيد حجازي، رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفى سيدي سالم المركزي، والمدير السابق للمستشفى واستشاري الأطفال، جراء إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وتدهور حالته الصحية ليتم نقله إلي مستشفي بلطيم للعزل الطبي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

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يذكر أن رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفي سيدي سالم المركزي، طالب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في آخر منشور له يوم 30 نوفمبر الماضي الجميع بالدعاء له قائلاً "ادعولي، ليس أمامي إلا رحمة ربي ثم دعائكم، وسامحوني".

أيضا أكد المصدر وفاة الدكتور عبد اللطيف الشوربجي، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى كفر الشيخ العام، متأثراً بإصابته بالفيروس بعد تدهور حالته خلال الأيام الأخيرة.