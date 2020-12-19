السعودية تدرس ترخيص لقاح آخر ضد كورونا قبل نهاية 2020

وتابع أنه قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الحالي، بحسب قناة "العربية" السعودية.

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واعتبر وكيل وزارة الصحة السعودية تجاوز الوباء في حال الوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في المملكة العربية السعودية، عقب تسجيل أكثر من 200 ألف شخص أسمائهم عبر تطبيق "صحتي".

وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.