لتشجيع السياحة الداخلية... الشيخ محمد بن راشد يجري جولة في منطقة حتا... صور

ويظهر حاكم دبي وهو يسير في المنطقة على متن الدراجة مستمتعا بالمناظر الطبيعية مثل البحيرة الفيروزية التي شكلها سد حتا.

ونشر بن راشد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها "من جولتي اليوم في حتا... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن .. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية .. والجذور .. والجدود .. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه".

كما دعا محمد بن راشد غلى العمل على تشجيع السياحة المحلية" سياحتي في وطني .. وطني الأجمل .. وطني الألطف .. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً .. حفظ الله بلادي الإمارات".

تهدف حملة "أروع شتاء في العالم" لمدة 45 يومًا إلى جذب المزيد من الأشخاص لاستكشاف البلاد في الأشهر القليلة المقبلة.

حتا، التي تبرز بشكل كبير في الحملة الدعائية، هي منطقة معزولة في دبي تقع في أعالي جبال الحجر على الحدود مع عمان.