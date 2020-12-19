شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 17 داعشيًا خلال عملية أمنية في محافظة نينوى شمالي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم السبت، اعتقال 17 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والصواريخ؛ خلال الساعات الأولى لانطلاق عملية أمنية واسعة لمطاردة عناصر التنظيم بالمحافظة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر في القيادة - لم تسمه - القول إن العملية الأمنية المكونة من قوات جيش وشرطة محلية، انطلقت صباح اليوم؛ للبحث عن عصابات "داعش" في قرى "الإمام والحاج علي وقرى أحليلة والزاب السفلة" ضمن ناحية "القيارة" (60 كم جنوب الموصل)، مشيرا إلى أن العملية مستمرة لثلاثة أيام مقبلة.