شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يطلق حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" TikTok للتواصل الاجتماعي.



وقال في حسابه على تويتر " أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع ... نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".