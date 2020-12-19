شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1254 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وأعلنت الوزارة عن إجراء 136.132 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص فى توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 192.404 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 634 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، كذلك أعلنت الوزارة عن شفاء 823 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168.129 حالة.