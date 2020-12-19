لجنة الدفاع النيابية العراقية تنوي الاستفادة من النفط لعقد اتفاقيات تنويع مصادر السلاح

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي: "لدى الحكومة خطة لتنويع مصادر السلاح باتجاه أي دولة كانت مثل روسيا والصين وفرنسا وكوريا وأوكرانيا وهي خطط جيدة ستنفذ من المبالغ المتوقفة سابقا في هذه الدول"، بحسب ما ذكرت وكالة "بغداد اليوم".

© Sputnik . Nazek Mohammed

وأضاف الزيادي: "هناك عقوداً عديدة لشراء السلاح من الصين، إضافة إلى اتفاقيات لشراء طائرات بمبالغ كبيرة سيستفاد منها بتسليح الجيش".

وأشار إلى أنه "هناك العديد من الدول التي ترغب بتسليح الجيش العراقي بطريقة (سلاح مقابل النفط) وهي خطوة جيدة لتطوير قدرات القوات المسلحة".

وفيما يخص قانون الجرائم الإلكترونية، بين الزيادي أن "اللجنة ستعقد ورشة عمل كبيرة الاسبوع المقبل لمناقشة القانون مع العديد من المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية".

وختم الزيادي: "القانون تم تعديله بالمجمل بنسبة 95% بشكل قانون جديد يتلاءم مع المجتمع ويخدم المواطن ومؤسسات الدولة وسيحول للتصويت عليه في مجلس النواب خلال المدة المقبلة".