كبير حاخامات اليهود السفارديم يفتتح مدرسة دينية في الإمارات

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن زيارة كبير الحاخامات إلى الإمارات تأتي كأول زيارة لحاخام كبير لبلد عربي.
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ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته، التي ستستمر حتى يوم الأحد، مسؤولين إماراتيين كبارا وسيفتتح مدرسة يهودية وسينصب الحاخام ليفي دوخمان ككبير حاخامات الجالية اليهودية في الإمارات.
وسيزور يتسحاق يوسف مركز الجالية اليهودية وكنيس بيت تيفيلا في دبي، إضافة إلى مطعم الكوشير في برج خليفة.
وقال الحاخام دوخمان: "زيارة كبير الحاخامات تاريخية وإنه لشرف عظيم لنا أن نرحب به هنا في الإمارات". وأضاف: "يسعدنا قدومه حيث نقوم حاليًا بافتتاح العديد من مؤسساتنا الجديدة التي يتم بناؤها بسرعة وكفاءة".
وكان البيت الأبيض قد أعلن، مساء أمس الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه على التقدم المحرز في تطبيق "اتفاقات أبراهام" مع إسرائيل.
ووقعت الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقا تاريخيا للسلام بين البلدين.
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