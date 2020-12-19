المرور يوضح حقيقة منع الراكب بجانب قائد المركبة من استخدام الجوال

نفت الإدارة العامة للمرور، ما تردد حول منع استخدام الراكب الذي يجلس بجانب قائد المركبة للجوال. ورد المرور على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى وجود نص يمنع الراكب بجانب قائد المركبة من استخدام الجوال، مؤكداً على عدم وجود نص بنظام المُخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.

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