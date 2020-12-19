اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ينتشر حاليا في جنوب أفريقيا نوع جديد من فيروس كورونا 2 ( سارس كوفيد-2.)



وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي إن النوع المكتشف هو ما كان يسمى من قبل بنسخة 501 في 2 والتي تم اكتشافها خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ظهور هذا النوع الجديد سيؤثر على اللقاحات المستقبلية.

ومع ذلك لن تتغير الاستراتيجيات الحكومية السابقة لمواجهة الفيروس في جنوب أفريقيا.

وحتى الآن تم تأكيد إصابة 892813 شخصا بكورونا في جنوب أفريقيا، وتوفي 24 ألف شخص على خلفية الإصابة بكوفيد 19.

وفرضت الحكومة قيودا على الخروج في أرجاء البلاد أواخر مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطلات.

كان للقيود تأثير مدمر على اقتصاد البلاد.

وكانت السلطات البريطانية أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البدائل المعروفة للفيروس لم تسلك مسارات جديدة فيما يتعلق بالعدوى أو شدة المرض عما يسببه الفيروس الذي نقل العدوى أولا