شكرا لقرائتكم خبر عن مرض سوء التغذية الحاد يصيب 60% من سكان جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة جنوب السودان ووكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 7,2 مليون شخص سيعانون من سوء تغذية حاد في منتصف العام 2021 في البلاد، أي قرابة 60% من السكان.

وجاء في تقرير مشترك أن حوالى 1,4 مليون طفل في جنوب السودان، البلد الممزق جراء عقود من النزاعات، سيعانون من سوء تغذية خطير في العام 2021 وسيحتاجون إلى علاج لإنقاذ حياتهم.

وأوضح رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في جوبا إشعيا شول أرواي في آخر تقييم للوضع الراهن أن "الوضع في ما يخصّ الأمن الغذائي والتغذية تدهور".

وأضاف "هذا الأمر ناجم عن نزوح السكان من جيوب تشهد انعدام أمن، وعن تراجع المحاصيل جراء صدمات مناخية على غرار فيضانات وجفاف" وكذلك عن تأثير وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية وغزو موجة جراد ومساعدة إنسانية "غير مناسبة".

ويستند هذا التقرير الذي تمّت صياغته بدعم من الأمم المتحدة، على مؤشر "اي بي سي" (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لخطورة الوضع: حدّ أدنى، تحت الضغط، أزمة، طوارئ ومجاعة.

ويقدّر آخر تقييم للوضع أن حوالى 5,8 مليون شخص معرضين لأن يجدوا أنفسهم في وضع "أزمة" غذاء (أي في المستوى الثالث: نقص غذائي كبير وسوء تغذية حاد) بين ديسمبر 2020 ومارس 2021 ويتوقع أن يرتفع هذا العدد ليبلغ 7,2 مليون بحلول يوليو.