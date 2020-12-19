هزة أرضية تضرب شمال العراق بالقرب من مدينة أربيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرقي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.



وقالت الوزارة - في بيان اوردتها قناة السومرية نيوز اليوم الجمعة - إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرقي أربيل في كردستان العراق".



وأضاف البيان: "الهزة سجلت في مساء اليوم، وبلغت قوتها 3.3 درجة في مدينة ألتون كوبري، وتبعد 43 كلم جنوب شرق المدينة"، مشيرا إلى أن "سكان المدينة والمناطق المجاورة شعروا بها".



ولم يتطرق البيان لوقوع أي ضحايا بالأرواح أو خسائر بالممتلكات جراء الهزة.



ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.