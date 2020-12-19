عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات جديدة خاصة بأرخص هاتف ذكي G5 من سامسونج

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الكورية عن مواصفات جديدة خاصة بهاتف Galaxy A32 5G، الذي يعد أرخص جهاز يعمل بتقنية الجيل الخامس حتى الآن.



وكشفت قاعدة بيانات Geekbench 5، أن الهاتف الجديد يستخدم معالج MediaTek Dimensity 720، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.

ومن المقرر أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، وتم تصميم مجموعة شرائح Dimensity 720 باستخدام عملية 7 نانومتر، وتتميز بوجود نواتين من نوع Cortex-A76 CPU مسجلتين بسرعة 2 جيجاهرتز، و 6 أنوية Cortex-A55 CPU مسجلة بتردد 2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسوميات Mali-G57 MC3.

فضلًا عن ذلك، سيأتي الهاتف مزودًا بشاشة Infinity-V مقاس 6.5 بوصة، وإعداد رباعي الكاميرا في الخلف مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب، مع ميزات Wi-Fi b/g/n/ac، و Bluetooth 5.0، ومنفذ USB من النوع C، وشحن سريع يصل إلى 15 وات.

وحصل الهاتف بالفعل على شهادة FCC ، لذا فإنه يمكن الكشف عنه رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعمل ”سامسونج“ على تصميم العديد من هواتف الجيل الخامس بأسعار معقولة، وكانت قد قدمت بالفعل هاتف Galaxy A51 5G.

يُذكر أن ”سامسونج“ أطلقت هاتف Galaxy A31 العادي في بداية شهر يونيو، والذي يعمل بمجموعة شرائح MediaTek Helio P65 مقترنة بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع بطارية 5000 مللي أمبير مع قدرات الشحن السريع 15 وات.