شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: حكومة الكفاءات السياسية ستعمل علي وحدة الصف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة والتي صدر بشأنها قرار من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن رئيس الوزراء، قوله إن الحكومة اليمنية الجديدة لن تدعي انها لديها حلول سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، واسناد الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، على ثقة انها ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.. مشيرا الى ان هذه المرحلة الجديدة حتما ستؤدي الى تسارع استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الاراضي اليمنية، وانهاء معاناة الشعب اليمني، والقضاء على التهديد الايراني لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية في اهم ممر مائي في العالم.

وقال عبد الملك ان "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية على تخفيفها وازالتها وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية في جميع الجوانب".