الرياض.. القبض على وافديْن امتهنا سرقة أجزاء من السيارات بمراكز الصيانة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض ، القبض على وافدين سرقا أجزاء من سيارات يتم إصلاحها في أحد مراكز صيانة السيارات بمنطقة الرياض.
وأوضحت الشرطة أنه وفقًا للتحريات تمكنت الجهات المختصة من القبض على وافدين مصري الجنسية والآخر سوري الجنسية .
وأشارت إلى أنه قد تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
ويأتي ذلك ، بعد تداول فيديو يتعلق بقيام وافدين في أحد مراكز صيانة السيارات في الرياض بسرقة أجزاء من السيارات التي يجري إصلاحها وتهريبها إلى جهة غير معلومة .
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