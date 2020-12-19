شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: الحكومة الجديدة ستعمل على تسريع إنهاء الانقلاب الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن الحكومة الجديدة ستعمل على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك ، وتضمن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية، أحمد علي المقدشي وزيرا للدفاع، اللواء الركن إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية اليمنية، سالم بن بريك وزيرا للمالية في الحكومة اليمنية الجديدة ، مشيرة الى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية تم بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أكد فى تصريحات سابقة ، إن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ستكون استثنائية في توقيتها، ومهامها نوعية، وتتطلب الاضطلاع بالمسؤولية على أكمل وجه.

وأشادت الحكومة بمسؤولية وتعاون دعم السعودية لتسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض، قبل ذلك، اكتملت الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.