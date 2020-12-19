شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكري اللبناني يصدر أحكاما بالسجن المشدد والمؤبد بحق 6 عناصر إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما بالسجن المشدد وحتى الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق 6 أشخاص يحملون الجنسيتين الفلسطينية واللبنانية، لإدانتهم بالانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة وتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية.



وتضمن حكم المحكمة العسكرية الصادر برئاسة العميد منير شحاده، معاقبة أحد المتهمين ممن يحملون الجنسية الفلسطينية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة متهمين فلسطينيين آخرين بالسجن لمدة سنتين، وعاقبت غيابيا 3 متهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة .



وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد المواطنين الآمنين والاستيلاء على أموالهم والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وخوض معارك عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.