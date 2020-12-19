شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية السعودية بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت الخارجية السعودية: "نثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن".

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة له على تويتر، اكتمال الترتيبات العسكرية في آلية تسريع "اتفاق الرياض"، واكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن. وفق العربية.

وكان التحالف العربي في اليمن قد أعلن "استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض"، مؤكداً أنه تم توافق المكوّنات السياسية في اليمن على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً، من بينهم وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت قوات التحالف، أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ملتزمان بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.