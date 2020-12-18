شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يختبر خاصية غرف الدردشة الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير أن موقع التواصل “تويتر” يختبر إعادة غرف الدردشة الصوتية التي كانت رائجة قبل عشرة أعوام عبر خاصيةSpacesالتي تتيح للمستخدمين إنشاء غرفة محادثة صوتية ويمكن للأصدقاء الانضمام إليها والدردشة صوتياً كأنهم في محادثة صوتية جماعية.

وبحسب التقارير فإن الاختبار متاح على عينة صغيرة فقط من المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء غرفة محادثة أوSpacesويمكن لأي شخص الانضمام إليها لكن بموافقة منشئ الغرفة.

ويظهر تحت اسم مدير الغرفة كلمةHostالمضيف ولديه كل الصلاحيات ويمكنه وضع قواعد الحوار، والبقية المتحدثونSpeakerيمكنهم المشاركة بالرموز التعبيرية والصوت، كما يمكن الانضمام كمستمع فقطListenerبحيث لا يمكنك المشاركة في الحديث انما فقط الاستماع للحوارات، ولو أردت المشاركة يمكنك طلب ذلك.

وتختبر “تويتر” بعض المزايا ضمن الخدمة مثل ردود الفعل بالرموز التعبيرية ومشاركة تغريدات ضمن الغرفة وتحويل الصوت إلى كتابة لكنها فقط تدعم اللغة الإنكليزية ومازالت تجريبية.

والخدمة التجريبية متاحة فقط عبر تطبيق “تويتر” وليست متاحة بعد عبر الويب، لكن بطبيعة الحال بعد اختبارها وثبات نجاح الفكرة وإقبال الناس عليها فإنه سيتم تعميمها على كافة المنصات ولجميع المستخدمين.