شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ”الصحة” يوضح سبب منع الحوامل من أخذ لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الدكتور خالد العبدالكريم، الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، سبب عدم السماح للحوامل بتلقي لقاح كورونا المستجد.

وقال العبدالكريم خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” ، أنه يمنع تطعيم الحوامل باللقاح خلال هذه الفترة ولن يسمح به حتى يتم التأكد من مأمونية اللقاح لهن بشكل كامل.

وأكد أنه لا يلزم إجراء أي اختبارات للحساسية قبل تلقي لقاح كورونا، خاصة وأن الحساسية لا تنتج عن عامل وحيد ولكن من عوامل عدة.