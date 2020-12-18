شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ”الصحة” يوضح سبب منع الحوامل من أخذ لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح الدكتور خالد العبدالكريم، الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، سبب عدم السماح للحوامل بتلقي لقاح كورونا المستجد.
وقال العبدالكريم خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” ، أنه يمنع تطعيم الحوامل باللقاح خلال هذه الفترة ولن يسمح به حتى يتم التأكد من مأمونية اللقاح لهن بشكل كامل.
وأكد أنه لا يلزم إجراء أي اختبارات للحساسية قبل تلقي لقاح كورونا، خاصة وأن الحساسية لا تنتج عن عامل وحيد ولكن من عوامل عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ”الصحة” يوضح سبب منع الحوامل من أخذ لقاح كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.