شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» ينقذ مقيماً مصرياً من الغرق في الخبر.. ويوجه رسالة للمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية مقيماً مصري الجنسية، من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت شخصاً في حالة غرق، وعلى الفور أُنقذ وعُملت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وحالته الصحية جيدة – ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.