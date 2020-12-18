القبض على مواطنة و3 مقيمين استدرجوا عاملات منازل لتشغيلهن لدى الغير

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنة ومقيمة من الجنسية السيريلانكية ومقيمَيْن من الجنسيتَيْن الهندية والباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ قاموا باستدراج عاملات المنازل لترك أعمالهن، وإيوائهن في وحدتَيْن سكنيتَيْن شرق وغرب مدينة الرياض، وتشغيلهن لدى الغير مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.

وأشار إلى أنه تم العثور على (8) عاملات متغيبات عن العمل من جنسيات مختلفة؛ فجرى إحالتهن للجهة المختصة بشؤون الخادمات، واتُّخذت بحق المتهمين الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.