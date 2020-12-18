شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن تلقى اللقاح المضاد لـ«كورونا» يوجه رسالة للمترددين: لا تستمعوا للشائعات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المواطن عماد الديحان الذي تلقى لقاح كورونا المستجد كوفيد-19، تجربته مع عملية التطعيم باللقاح، موجها رسالة للمترددين في تلقيه.
وأوضح، خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم يتردد في قرار تلقي اللقاح، مؤكدًا أنه يثق في توفير القيادة ووزارة الصحة أفضل اللقاحات المضادة للفيروس.
وأشار إلى أنه سجل عبر تطبيق “صحتي” برفقة زوجته وأولاده، غير أن مرضه بالسكري أدخله ضمن الفئة الأكثر احتياجًا للقاح.
ووجه الديحان رسالة إلى المترددين في الحصول على اللقاح بألا يستمعوا إلى الشائعات، مؤكدًا أنه لم يعان من أعراض جانبية، بل على العكس يشعر بارتياح نفسي بعد التطعيم.
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