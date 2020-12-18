بالفيديو.. توافد المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالرياض

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وثقت قناة الإخبارية ، توافد المواطنين والمقيمين على مركز المعارض بالرياض ، وذلك لتلقي لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم التي تنفذها المملكة .
وأشاد المواطنون والمقيمون ، بسرعة الإجراءات وبساطتها ، ومدى الاهتمام داخل مركز التطعيم ، حيث بدأ العمل منذ الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة .
وأكد مقيم مصري يعمل في المملكة منذ 21 عاماً ، أنه قد تلقى اللقاح ، وقد أكمل مدة الانتظار بعد التطعيم ولم يشعر بأي أعراض ، مشيداً بالاهتمام الذي وجده داخل المركز متمنياً دوام الصحة للجميع .
جدير بالذكر ، أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، قد تلقى أمس الخميس ، جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد ليكون في مقدمة من تلقوا اللقاح ، كما تم تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم .
كما دعا الربيعة المواطنين والمقيمين للتسجيل عن طريق تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح، لافتاً إلى أنه ستتم جدولة المواعيد وفقاً لأصحاب الأولوية في أخذ اللقاح.
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