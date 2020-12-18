السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لأعرض طريق في الشرق الأوسط... صور وفيديو

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فقد أشار إلى أن الطريق الدائري الأوسطي هو أعرض طريق في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يمتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة، بطول 155 كيلو متر.

من جانبه، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للعاملين في الطريق الدائري الأوسطي خلال جولته التفقدية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال طبقا لأعلي المواصفات الفنية والهندسية.

وأشار السفير بسام راضي في بيانه إلى أن الطريق يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية، بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقه متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

ولفت إلى أن الطريق الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة، ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة، مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر، وتم تصميمه وفقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية.

كما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الطريق الدائري الإقليمي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية، خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، كما أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.