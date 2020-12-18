لحظة وصول أمير قطر إلى أحد ملاعب كأس العالم تلهب حماس الآلاف.. ماذا قال

جاء ذلك على هامش حضوره نهائي بطولة الكأس التي تحمل اسمه بين فريقي السد والعربي على استاد الريان، وهو أحد الملاعب المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وأصبح استاد الريان رابع ملعب جاهز من أصل ثمانية ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، الاربعاء.

وينضم الاستاد، الذي سيصبح المقر الرسمي لنادي الريان الرياضي بعد انتهاء منافسات المونديال، إلى ثلاثة من استادات البطولة الجاهزة، وهي استاد خليفة الدولي، استاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية.

ويستضيف سبع مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر.

يُجسّد الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على مشارف الصحراء على بعد 22 كلم من وسط الدوحة، أبرز ملامح الثقافة والحياة القطرية. يعكس تصميمه الخارجي الحياة الصحراوية وكثبانها.

يقع الاستاد الجديد "بجوار قطر مول، أحد أكبر المجمعات التجارية في قطر، وعلى مسافة قريبة من محطة مترو الرفاع ضمن الخط الأخضر، ما يُسهّل انتقال المشجعين من وإلى الاستاد".