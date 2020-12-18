ولي العهد السعودي يوجه رسالة للعاملين في القطاع الصحي

وأعرب ولي العهد عن شكره للفريق الصحي "الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وفي السياق ذاته، أشاد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من ولي العهد، و"متابعته الدقيقة والمستمرة حرصا على صحة الإنسان في وطننا الغالي"، بحسب قوله.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ونشر الوزير، توفيق الربيعة، عبر حسابه على "تويتر" صورة أثناء تلقيه اللقاح وعلق عليها قائلا: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تسجيل أكثر من 300 ألف شخص حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا "كوفيد-19".

وبعث الربيعة برسالة طمأنينة للمتخوفين من أخذ لقاح كورونا، قائلا إن بعض الناس يذكرون أشياء مضحكة حول اللقاح، قيلت من قبل عن اللقاحات الأخرى، مثل تسببه في التوحد أو تجعل الشخص "يمشي من ورا"، وكلها أشياء مضحكة.

وأوضح أن الطمأنينة تجاه لقاح كورونا أخذها بناء على آراء العلماء والخبراء من الشباب السعودي المبدع، الذين يعملون في هذا المجال، مشير إلى أنهم كانوا حريصين جدا على مأمونية وسلامة اللقاح بشكل كبير.