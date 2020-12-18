إعلام: قائدان عسكريان ضمن قتلى تفجير الملعب في الصومال

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#عاجل | #الصومال.. قائد فرقة بالجيش وقائد قوة خاصة بين قتلى تفجير ملعب كرة القدم (مصدر أمني) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2020

© REUTERS / FEISAL OMAR

أنباء الأناضول التركية عن مصدر أمني قوله: "قائد فرقة بالجيش وقائد قوة خاصة بين قتلى تفجير ملعب كرة القدم".

وكان قد وقع، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، انفجار وسط الصومال، قبيل زيارة لرئيس الوزراء، محمد حسين روبل.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن انفجارا ضخما هز ملعب محلي في بلدة غالكعيو، كان من المفترض أن يحتضن خطابا لرئيس الورزاء الصومالي.

ونقلت الوكالة الصينية عن مسؤولين محليين قولهم "لم يكن روبل، الذي كان من المفترض أن يكون في المكان، موجودا وقت التفجير في ملعب عبد الله عيسى".

ويعد هذا الانفجار هو الثاني من نوعه في وسط البلاد، حيث سبق، وأعلنت الصومال، بحسب ما نشرته صحيفة "الصومال اليوم" قبل أيام، عن وقوع انفجار استهدف اجتماع لمسؤولين صوماليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار، الذي تم بعبوة ناسفة أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم عسكريان اثنان.

​وقالت الصحيفة إن الانفجار جاء قبيل مرور عمدة مدينة غالكعيو في ولاية غلمدغ أمام مقر البلدية.