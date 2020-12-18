شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية تمدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا 4 أسابيع إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي تضم (الدار البيضاء والمحمدية ومنطقتي النواصر ومديونة) ومدن برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبدأ من الأحد 20 ديسمبر الجاري اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا.

وذكر بيان أصدرته الحكومة المغربية اليوم الجمعة، أنه سيتم الإبقاء خلال هذه الفترة على جميع الإجراءات الاحترازية السابق إقرارها وتشمل منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية؛ وضرورة الحصول على شهادة استثنائية للتنقل من وإلى المناطق والأقاليم المذكورة، يتم الحصول عليها من قبل السلطات المحلية المختصة.

وأضاف البيان أنه سيتم الإبقاء على مختلف الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقا، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.

يأتي القرار بناء على نتائج عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم التى تقوم بها لجان اليقظة والتتبع، طبقا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.