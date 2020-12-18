شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولة سياحية للشيخ محمد بن راشد في معالم الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة صور اليوم الجمعة، خلال جولته السياحية في عدد من المواقع في دولة الإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على صفحته: "سياحتي في وطني، وطني الأجمل وطني الألطف وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً.. حفظ الله بلادي الإمارات".

وأضاف: "من جولتي اليوم في حتا السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور والجدود والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه".



المرافقين للشيخ محمد بن راشد



جولة محمد بن راشد



محمد بن راشد على البحر