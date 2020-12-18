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وأوضح إسماعيل لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، أن "هذا الهجوم يقدم ذريعة للسودان لكي يتقدم للسيطرة على كافة الأراضي التي تسيطر عليها مليشيات إثيوبية، قد تكون مدعومة من قبل الجيش، ما يؤدي إلى توتر إقليمي على الحدود التي تشترك فيها إريتريا أيضا".
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت أن قواتها "تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية" خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية، ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح والمعدات، ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا.
وقال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهي جزء من منطقة الفشقة، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.
يذكر أن الآلاف قد فروا من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان المجاور، وذلك بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حملة عسكرية على الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، التي اتهمها بتحدي الحكومة الفيدرالية والسعي لزعزعة استقرار البلاد، وهي الحملة التي انتهت بالسيطرة على عاصمة الإقليم أواخر الشهر ذاته.
وتعتبر الحكومتان الإثيوبية وتيغراي أن الأخرى غير شرعية، نتيجة شهور من الاحتكاك المتزايد منذ تولى أبي السلطة في عام 2018 وتهميش جبهة تحرير تيغراي الشعبية التي كانت مهيمنة ذات يوم، يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا في القتال الذي بدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني وهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سوداني: الحرب على إقليم تيغراي أفرزت صراعا حدوديا بين إثيوبيا والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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