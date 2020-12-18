رسالة من أصالة إلى أهل البحرين

وقالت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستغرام"، ناعية الشيخ محمد بن سلمان بن عبد الله آل خليفة، الذي توفي اليوم الجمعة، "المُصاب جلل ولكنّ الله يبعث الصّبر في صدور المؤمنين".
وأضافت "عزائي الحار لعائلتي الغالية بوفاة ابنهم الشيخ محمد بن سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة.. ولأهل البحرين الّذين فقدوا اليوم ابنهم الخلوق النبيل المتعلم، أن ندعوا له اليوم باسمه واسم أُمه.. وهي والدة البحرين كله الوقورة الحكيمة، المتعاطفة والحنونة والسند أُمي الغالية".
وتابعت أصالة "سموّ الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفه، حفظ الله روحك وقلبك من هذا الحزن وألمه.. أعان الله قلوب أهله وألهمهم الصبر والسلوان"، وندعو الله أن يسكن غالينا فسيح جنته وعظيم غفرانه #البحرين".
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