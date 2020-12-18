شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين بالمسيرة السلمية، واعتدوا على المواطنين والصحفيين، إضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل لدموع بكثافة نحو المنازل؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت الوكالة إلى أن الشبان تمكنوا من إسقاط طائرة صغيرة يستخدمها جنود الاحتلال لإطلاق قنابل غاز على المشاركين بالمسيرة.



كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع المواطنين المشاركين في مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة "الرأس" غرب المدينة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في المنطقة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة لعدم وصول المواطنين للأراضي المصادرة.



جندي إسرائيلي يطلق القنابل



شاب فلسطيني يحمل العلم وسط الغاز



شاب وسط غاز الاحتلال الاسرائيلي



علم فلسطين وسط الغاز