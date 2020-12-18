«الموارد البشرية» تودع 1.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الجمعة)، إيداع 1.7 مليار ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى. وأوضحت الوزارة أن قيمة المعاشات الضمانية الأساسية بلغت أكثر من 1.4 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء أكثر من 192 مليون ريال. وأضافت الوزارة أن إجمالي مبالغ المساعدات النقدية لأجل الكهرباء لشهر جمادى الأولى بلغ أكثر من 102 ملايين ريال.

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