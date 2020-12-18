شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 360 ألفا و690 حالة. وذكرت وزارة الصحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (و ا س)، أنه تم تسجيل 208 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 351 ألفا و573 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6101 حالة، عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ونوهت بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة الموطنيين من الإصابة بهذا الوباء.

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