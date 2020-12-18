شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن وفاة الشيخ محمد بن سلمان بن عبدالله آل خليفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة أنباء البحرين وفاة الشيخ محمد بن سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إبن الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة وشقيق كل من المرحوم الشيخ خالد والشيخ فهد، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر الساعة 03:30 مساءً بمقبرة الحنينية.
وفي ظل الأوضاع الراهنة وإلتزاماً بالإرشادات والإجراءات الاحترازية، تقبل التعازي هاتفياً أو عبر الرسائل النصية أو عن طريق برامج التواصل الإجتماعي.
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