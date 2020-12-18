تونس تعلن القبض على إرهابى تابع لتنظيم داعش كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم/الجمعة/، ضبط عنصر إرهابى عملياتى بايع ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي وكان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية بالبلاد.



وأوضحت الداخلية التونسية - في بيان اليوم - أن مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة الوطني تمكنت من ضبط الإرهابي، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد عملية نوعية استباقية في ضوء معلومات استخبارتية.



وأضافت أنه فور إيقافه والتحقيق معه، اعترف بتلقيه دروسًا في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة "الذئاب المنفردة" بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية، مؤكدة أنه تم حجز كمية كبيرة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة إلكترونية مختلفة.