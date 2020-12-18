قرار جديد من النائب العام المصري بعد براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

وأمر النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم".
وأصدر النائب العام أمره بدراسة الطعن فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه، بحسب بيان نشرته النيابة العامة المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت، أمس الخميس، ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية الاعتداء على السيدة سعاد ثابت، 70 عاما، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.
ونقل موقع "مصراوي" عن محامي المتهمين، قوله "إن المحكمة قضت ببراءة المتهمين من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات".
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