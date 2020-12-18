ونشرت صفحة "الرئاسة اللبنانية" التابعة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بموقع "تويتر": "الرئيس عون أبرق الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، مطمئناً إلى صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل، بعدما كان قصر الرئاسة الفرنسي أعلن أمس إصابته بوباء كورونا".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، بتبلغ الجهات اللبنانية الرسمية من باريس قرار إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وليس تأجيلها كما نشر سابقا.
ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "دوائر قصر بعبدا تبلّغت بالوسائل الدبلوماسية وعبر السفارة الفرنسية في بيروت، بعد ظهر أمس الخميس، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت ما بين 23 و24 الحالي بسبب إصابته بعوارض كورونا".
وأضافت المصادر أن "الإلغاء شمل أيضا الزيارة المزدوجة لقيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وقيادة الكتيبة الفرنسية، والقصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يوجه رسالة لنظيره الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.