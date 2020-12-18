شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد الإمارات تؤدى صلاة الاستسقاء تلبية لتوجيه الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم جميع مساجد ومصليات الدولة صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورنا " كوفيد -19" وذلك تلبية لتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإقامة صلاة الاستسقاء، بحسب " وام".

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.