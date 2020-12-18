شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الراعى: يجب الوصول لتفاهم بين عون والحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، العماد ميشال عون في قصر بعبدا: "كنت أتمنى أن نعيد السنة بوجود حكومة جديدة، لأن البلد لم يعد يحتمل ومهما كانت الظروف من الضروري حصول تفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفقا للدستور وتأليف حكومة لأنها المدخل إلى الإصلاح". وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف الراعى: "نحن ضد الحملة على رئيس الجمهورية، إذ يجب عدم التعرض في الإعلام للكرامات والاحترام فوق كل اعتبار. الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظل الأوضاع الضاغطة ان يبقى البلد على حكومة تصريف أعمال، وطلبت من الرئيس الحريري عندما التقيته إطلاعي على سبب التأخير في التأليف".

وقال: "الشعب اللبناني جائع ومدمر وهذا سبب أساسي لتأليف حكومة لأنها سلطة تنفيذية يجب أن تكون موجودة، فمن غير الطبيعي أن تستمر حكومة تصريف الأعمال كل هذا الوقت والبلد يقع في الشلل".