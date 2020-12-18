أمن الطرق يحذر من التجاوز الخاطئ ويقدم 4 نصائح مهمة لتفادي وقوع الحوادث

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق ، اليوم الجمعة ، من حالات التجاوز الخاطئ ، مشيرة إلى أن ذلك يعد من أهم مسببات الحوادِث.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالأنظمة واتباع التعليمات المرورية، مقدمة 4 نصائح لتفادي وقوع الحوادث أثناء تجاوز السيارات الأخرى كالتالي:
-التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز.
-التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف.
– استخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف .
-العودة للمسار الصحيح بعد التجاوز.
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