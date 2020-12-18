شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يحذر من التجاوز الخاطئ ويقدم 4 نصائح مهمة لتفادي وقوع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق ، اليوم الجمعة ، من حالات التجاوز الخاطئ ، مشيرة إلى أن ذلك يعد من أهم مسببات الحوادِث.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالأنظمة واتباع التعليمات المرورية، مقدمة 4 نصائح لتفادي وقوع الحوادث أثناء تجاوز السيارات الأخرى كالتالي:

-التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز.

-التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف.

– استخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف .

-العودة للمسار الصحيح بعد التجاوز.