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كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، يوم الخميس، إن حكومته تتابع "عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية"، في وقت أكدت مصادر لـ"الشرق" أن الجيش السوداني يستعد لدخول آخر نقطة عند الحدود الدولية مع إثيوبيا.
وأضاف آبي أحمد على "تويتر" أن "مثل هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا نستخدم الحوار دائماً لحل القضايا. من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".
تأتي تغريدات آبي أحمد في وقت تشهد الحدود الإثيوبية السودانية توتراً شديداً، بعد تعرّض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: إثيوبيا تستدعي السفير السوداني احتجاجا على اعتداء ضد قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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