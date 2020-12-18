الأردن... أخذ مسحات أنفية بلعومية لكل مصلي الجمعة

وأشار الكتاب الموجه إلى وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، إلى أن وزارة الصحة سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل يوم جمعة إلى المساجد؛ لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين، وفقا لصحيفة "الرأي".

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وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال أمس الخميس، إنّ فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، ستكون من الساعة 25:11 ولغاية الساعة 25:12 ظهرًا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19 (بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.

وأعلن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، الدكتور بسام حجاوي، يوم الأربعاء، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن جائحة كورونا.

وقال حجاوي، إن "انتشار فيروس كورونا وصل ذروته في الأردن، عندما سجلت المملكة أعلى عدد إصابات يومية عند 7933 حالة، بحسب ما يظهره المنحنى الوبائي"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وأضاف أن الإصابات اليومية لا يمكن أن تعود إلى الارتفاع مجددا في هذه المرحلة، وأن اللجنة تنظر إلى الأرقام الأسبوعية وتحولها إلى معدلات.

وأشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إلى أن أرقام الأسبوعين الماضيين تظهر انخفاضا في الإصابات.

وتابع "نحن لا نتوقع العودة إلى الصفر أو 100 أو 200 حالة في اليوم بهذه الموجة، لكننا إذا وصلنا إلى ألف حالة يوميا فذلك يعني أننا صححنا مسار الموجة، ونأمل أن لا تحدث موجات أخرى للفيروس".

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.