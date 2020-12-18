العراق... إحباط تفجير عبوة ناسفة وقنابل يدوية بمناطق سكنية في بغداد

ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر في الشرطة، أن قوات الشرطة تمكنت من معالجة عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة، بغداد.

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وقال المصدر:

إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف في وزارة التربية ضمن قضاء الحسينية دون إصابات تذكر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هي الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية (رمانات) ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين".

وكانت بغداد قد استيقظت، الثلاثاء الماضي، على انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق مختلفة، استهدفت 4 منها محلات لبيع المشروبات الكحولية، بحسب مصادر أمنية رسمية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، وهي مؤسسة تتبع لوزارة الدفاع العراقية، أن "مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها".

ووضع مجهولون العبوتين بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية وخلف انفجارهما أضرارا مادية فقط، بحسب المصدر ذاته. وانفجرت عبوة ثالثة في منطقة الدورة شارع 60 أمام أحد محال بيع المشروبات الكحولية أيضا، وخلفت أضرارا مادية فقط.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن زرع العبوات الناسفة الخمسة، لكن تلك التفجيرات تحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.